5·î13Æü¤ËÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Netflix¥³¥á¥Ç¥£¡ØÇÍÅÝÂ¼¡Ù¤Î´ë²è±é½Ð¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNOBROCK TV¡×¤Î¡ÖÇÍÅÝÂ¼¡×´ë²è¤¬ÁíºÆÀ¸²ó¿ô1500Ëü²óÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢NetflixÈÇ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£º¸¤«¤éº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡¢ÅÏÉô·ú¡¢À¾ÌîÎ¼×¢¡¢¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡ûNetflix¥³¥á¥Ç¥£¡ØÇÍÅÝÂ¼¡Ù¤ËÅÏÉô·ú¡¢À¾ÌîÎ¼×¢¡¢¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤é½Ð±é¡ÖNOBROCK TV¡×¤ÇÃÂ