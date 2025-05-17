[5.17 J3Âè13Àá](²­Æì¸©Î¦)¢¨19:00³«»Ï¼ç¿³:ÅÄîµÍµ¼ù<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[FCÎ°µå]ÀèÈ¯GK 16 º´Æ£µ×ÌïDF 3 µÆÃÏæûÂÀDF 4 Æ£½Õ×¢µ±DF 14 ÎëÌÚ½çÌéDF 15 ¹ÓÌÚÎËÂÀMF 13 ´äËÜæÆMF 18 Ê¿¾¾¾ºMF 20 ±Ê°æñ¥ÂÀMF 24 º´Æ£Í´ÂÀFW 10 ÉÙ½êÍªFW 89 ¹âÌÚÂçÊå¹µ¤¨GK 50 ÀîÅç¹¯ÚöDF 22 ÂçÏÂÍ¥ÄÐDF 37 ¸åÆ£ÅÄÏËµ±MF 7 ÌÐÌÚ½ÙÍ¤MF 8 ´äÞ¼ÎÉÂÀMF 17 ±ÊÄ¹Âë¸×MF 28 ÄÅÇÆ¼Â¼ùFW 19 º´Æ£Ì¤Í¦FW 39 °Ã¸¶ÆÆ¿Í´ÆÆÄÊ¿ÀîÃéÎ¼[¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£]ÀèÈ¯GK 41