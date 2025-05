花粉症の人や、慢性的な鼻炎を抱える人の中には、シーズンや体調によっては鼻詰まりを解消してくれる点鼻薬が手放せなくなる人が少なくないはず。充血除去薬や血管収縮薬入りの点鼻薬は、鼻詰まりを素早く緩和して呼吸を楽にしてくれますが、使いすぎると鼻炎のさらなる悪化などの代償を支払うことになると、専門家が警鐘を鳴らしています。From headaches to addiction: the risks of overusing nasal decongestant sprayshttps:/