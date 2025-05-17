[5.17 J1Âè17Àá ²£ÉÍFM 0-3 µþÅÔ Æü»º¥¹]J1¥ê¡¼¥°¤Ï17Æü¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂè17Àá¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ºÇ²¼°Ì¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÏµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ë0-3¤ÇÇÔ¤ì¡¢2008Ç¯¤Î¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥¹¥Èµ­Ï¿¤ËÊÂ¤Ö6Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)¤ò´Þ¤á¤ë¤È¸ø¼°Àï7Ï¢ÇÔ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µþÅÔ¤ÏÁ°È¾4Ê¬¡¢FK¤ÎÎ®¤ì¤«¤éMFÀîºêñ¥ÂÀ¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâº¸¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢DF¿ÛË¬´Ö¹¬À®¤Î¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£¿ÛË¬´Ö¤Ï