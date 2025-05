Mori Calliopeが新曲「Die For You」をリリースした。本楽曲は現在放送中のテレビ朝日系 金曜ナイトドラマ『魔物(마물)』の OST(Original Sound Track)として使用されている。◆「Die For You」MVMori Calliopeの楽曲が地上波のドラマで使用されるのは自身初。麻生久美子主演の『魔物(마물)』はその衝撃的な内容が話題となっており、昨日16日には第4話が放送された。「Die For You」は作曲を辻村有記が手