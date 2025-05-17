Mori Calliope¤¬¿·¶Ê¡ÖDie For You¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï ¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡ØËâÊª(마물)¡Ù¤Î OST(Original Sound Track)¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¢¡¡ÖDie For You¡×MVMori Calliope¤Î³Ú¶Ê¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«¿È½é¡£ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¼ç±é¤Î¡ØËâÊª(마물)¡Ù¤Ï¤½¤Î¾×·âÅª¤ÊÆâÍÆ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÆü16Æü¤Ë¤ÏÂè4ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖDie For You¡×¤Ïºî¶Ê¤òÄÔÂ¼Í­µ­¤¬¼ê