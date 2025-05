Googleが、2025年5月20日〜21日に開催される開発者向け年次イベント「Google I/O 2025」に先立って「Android向けの新しいセキュリティおよびプライバシー機能」を2025年5月13日に発表しました。電話詐欺対策やメッセージ保護の強化、盗難対策の強化などが挙げられています。Google Online Security Blog: What’s New in Android Security and Privacy in 2025https://security.googleblog.com/2025/05/whats-new-in-android-secur