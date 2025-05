Homecomingsが7月に東京・名古屋・大阪のクアトロを回るツアー<many shapes, many echoes>のゲストを解禁した。7月12日大阪公演にはNo BusesとLAUSBUB、7月13日名古屋公演にはMASS OF THE FERMENTING DREGSとdownt、7月21日東京公演にはART-SCOOLと雪国の出演が決定。チケットは現在、最終先行予約受付中。学割チケットの販売も実施している。<Homecomings presents「many shapes, many echoes」>2025年7月12日(土)大阪・梅田