ÂçÃ«¤ÈÂåÍý¿Í·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤½¤¦¤ÈËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥Ü¥é¥¹»á¡£(C)Getty ImagesÀ¤³¦¤¬¿ÌÙþ¤·¤¿¸øÉ½¤À¤Ã¤¿¡£23Ç¯12·î¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÄù·ë¤·¤¿10Ç¯Áí³Û7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1015²¯±ß¡áÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë¤Î¥á¥¬¥Ç¥£¡¼¥ë¤À¡£¡ÚÆ°²è¡Û2ÂÇÀÊÏ¢È¯¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤14¹æ3¥é¥ó¡¢15¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥óÅö»þ¤Ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾åºÇ¹â³Û¡×¤È¤µ¤ì¤¿µ¬ÌÏ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é·ÀÌó·ÁÂÖ¤â¾×·â¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡ÖËÍ¤ÎÇ¯Êð¤òÁ´Éô·«¤ê±Û¤·¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥à