É¬»à¤ËÀï¤Ã¤¿ÃË¤ÎÎÞ¤Ï¡¢¤«¤¯¤âÈþ¤·¤¤¡£¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹M¥ê¡¼¥°2024-25¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡¢5·î16Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤Ï¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ò¾þ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à½é¤ÎÍ¥¾¡¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª¶É¤Ï°ìÅÙÄü¤á¤¿¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤¬´ñÀ×Åª¤ËÉü³è¡¢Ä¾¸å¤Ë¥í¥óÇ×¤ò»ÅÎ±¤á¤ë·àÅª·èÃå¡£º£´ü¡¢M¥ê¡¼¥°¤òÀÊ·þ¤·¤¿MVPÃË¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¼çÌò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÂé¸ï¡¢´ñÀ×¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÃÆ ¤½¤·¤ÆÃËµã¤­Âè1»î¹ç¤Ç¤ÏÀõ°æÆ²´ô¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬ÄËº¨¤Î