「必ず何とかします」から「やっかいだけれど対処しなくては」まで、「対応します」には幅広い意味合いがあります。いろいろな状況で、それに合った「対応します」と英語で言えるよう、ベーシックな表現をしっかり身につけておきましょう。今回は「ラジオビジネス英語」6月号の「Lisa’s Expressions」から、「対応します」を伝える表現をご紹介します。 be on it be on it((それに)対応している)もうアクショ