³ÊÆ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡×½Ð¾ì·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥­¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼YA¡ÝMAN¡Ê¥ä¡¼¥Þ¥ó¡á28¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸µÈà½÷¤ÎÌ¾Á°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÆ£±àÎï¤µ¤ó(@reirei_2005118)¤È¤Ï°ÊÁ°ÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸µAKB48¤ÎÆ£±àÎï¡Ê20¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡Öº£¤Ï½µ´©»ï¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÇã¤Ã¤Æ¸«¤ë¤¯¤é¤¤¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£YA¡ÝMAN¤Î¹ðÇò¤ËÂÐ¤·¡Ö³ÊÆ®²È¤ÎÈà½÷¡¢²Ç¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤ÊÈþ¿Í¤è¤Ê¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê¶¯¤µ¤Ë°ú¤«