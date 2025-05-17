ÂçÃ«¤È¤È¤â¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡£(C)Getty Images26ºÐ¤Î½Ó±Ñ¤¬³«ËëÁ°¤Î¡Èµ¿Ç°¡É¤ò¿á¤­Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤À¡£¸½ÃÏ»þ´Ö5·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö9ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¡¢3ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡Ê1»Íµå¡Ë¤ÎÍð¤ìÂÇ¤Á¡£2ÂÇÅÀ¡¢1ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ëÂç³èÌö¤Ç¡¢18°ÂÂÇ¡¢19ÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤â¾Ð´é¡ª¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬¥á¥¸¥ã¡¼½é¥¢¡¼