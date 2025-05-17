¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í4-2ÃæÆü(16Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)µð¿Í¤¬Ï¢ÇÔ¤ò4¤Ç»ß¤á¡¢»î¹ç¸å°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î8²ó¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼1ÎÝ2ÎÝ¤ÇµÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤ë¤ÈÃæÆü4ÈÖ¼ê¡¦ã·Æ£¹Ëµ­Åê¼ê¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¶¤êÈ´¤­¡¢¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØµÕÅ¾¤Î3¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¹¥í¡¼¤ò¸«¤¿¤é¤¹¤´¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾°µ±¤·¤«ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤â¤¦°ì²óÂÇ¤Æ¤Ã¤Æ