¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥µ¥á¤Ë¿©¤ï¤ì¤ë¤½¤á¤³ÍÍ(@_someko_)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¡£ÆüËÜ¸ì¤Ï»È¤¤¤É¤³¤í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¥´¥í¥´¥í¡×¤Î°ÕÌ£¤¬¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ Æ±¤¸¸ÀÍÕ¤Ç¤â¡¢Á´¤¯°ÕÌ£¤¬°ã¤¦¸ÀÍÕ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¹¤é´Ö°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ