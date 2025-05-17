¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ó¥­¥Ë»Ñ¸µHKT48¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÈþµ×(23)=·§ËÜ¸©½Ð¿È=¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ó¤¬¤êÆü¾Æ¤±¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤ë¡¢¡¢¡×¤ÈÄÖ¤ê¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤ë1Ëç¡£¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤ÎÅÄÃæ¤Ï¡¢¤³¤ó¤¬¤êÆü¾Æ¤±¤·¤¿È©¤Ç¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤­¡ÖÆü¾Æ¤±º¯¤È¤«¥É¥­¥É¥­¤À¤ï¡×¡ÖÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤ë¡¢¡¢¡×Ê·°Ïµ¤°ìÊÑ?¤³¤ó¤¬¤ê?¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÅÄÃæÈþµ×(X@mi