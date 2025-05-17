¡Öº£²ó¤ÏÄ¶ÆÃÊÌ¤Ë¡×?ÈÜÌï¸Æ¥¹¥¿¥¤¥ë?¤ÇÈù¾Ð¤ß¤ªÅ·µ¤¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë21ºÐ¤¬ÈÜÌï¸Æ¤ËÊ±¤·¤¿?¥³¥¹¥×¥ì?¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£²ó¤ÏÄ¶ÆÃÊÌ¤ËÈÜÌï¸Æ¤µ¤Þ¤Î°áÁõ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¸û¶Ì¤â¤Ä¤±¤Æ¢ö¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢º´²ì¡¦µÈÌî¥öÎ¤Îò»Ë¸ø±à¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Â¼¤Õ¤ï¤ê(Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È)¡£½Ð±é¤¹¤ë¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¢¥µ¥Ç¥¹¡£¡×¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¡¢ÈÜÌï¸Æ¤¬¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëµÈÌî¥±Î¤¤òË¬¤ì¡¢ÀÖ¤¤¤Ï¤Á¤Þ¤­¤Þ¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿?ÈÜÌï¸Æ¥¹