山内総一郎が、1stライブ『The Hole In The Wall』を7月9日に東京 EX THEATER ROPPONGIにて開催。また、オフィシャルファンクラブ「Wedeln’s lodge」の開設も決定した。 (関連:米津玄師「Lemon」、フジファブリック「若者のすべて」なぜ高校教科書に採用?版元編集者に聞くポップスの選定基準) ファンクラブは、7月1日のグランドオープンに先駆けて、5月19日19時よりプレオープン&先行入会受付をスタ