¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í4¡½2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯5·î16ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¤ÎµÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬ÃæÆüÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Î8²ó¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë·àÅª¤ÊµÕÅ¾¡õ·è¾¡¤Î1¹æ3¥é¥ó¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò4¤Ç»ß¤á¤¿¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¼é¸î¿À¤À¤Ã¤¿ÂçÀª¤¬8²ó¡¢2Ç¯¤Ö¤êÈïÃÆ¤È¤Ê¤ë°ìÈ¯¤ò¾åÎÓ¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ1¡½2¤È¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡¢¤½¤ÎÎ¢¤À¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Ï1»à¤«¤éÂåÂÇ¡¦Ãæ»³¤¬±¦Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£2»à¸å¡¢Àô¸ý¤¬»Íµå¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁê¼ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï³«Ëë¤«¤é13»î¹çÌµ