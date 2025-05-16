»³·Á¸©Äá²¬»ÔÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÅÅÃì¤«¤é¡¢Æ¼Àþ7ËÜ¡¢»þ²ÁÌó35Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î30Âå¤ÎÃË¤¬15ÆüÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åð¤ó¤ÀÆ¼Àþ¤ÎÄ¹¤µ¤Ï¹ç¤ï¤»¤ÆÌó1300¥áー¥È¥ë¡¢½ÅÎÌ¤Ï800¥­¥í¤Ë¤â¤ª¤è¤Ó¤Þ¤¹¡£ ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©·¯ÄÅ»Ô¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÃË¡Ê32¡Ë¤Ç¤¹¡£ ÃË¤Ï¡¢µîÇ¯10·î31Æü¤«¤é12·î22Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢»³·Á¸©Äá²¬»ÔÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÅÅÃì¤«¤é¡¢ÅìËÌÅÅÎÏ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÆ¼Àþ7ËÜ¡¢Áí½ÅÎÌ800¥­¥í¡ÊÄ¹