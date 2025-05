歌舞伎俳優の片岡愛之助さん(53)と俳優の森川葵さん(29)が16日、映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』(6月27日公開予定)で、ゲスト声優を務めることが発表されコメントを寄せ、併せて本ビジュアルも公開されました。映画は、『ルパン三世 DEAD OR ALIVE』以来、約30年ぶりとなる2D劇場版アニメーション完全新作です。舞台は、地図に載っていない謎の島で、お宝を狙い乗り込んだルパン一行を待ち受けていた“不死