8回巨人2死一、二塁、吉川が右越えに逆転3ランを放つ＝東京ドーム巨人が連敗を4でストップ。1―2の八回、吉川の1号3ランで逆転した。先発の赤星は6回5安打1失点。中日は八回に上林の2打席連発となる5号ソロで勝ち越したが、直後に救援陣が崩れた。新人の金丸は6回3安打1失点。