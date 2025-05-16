【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■新曲「With You」をはじめ、西野カナの真骨頂ともいえるカップルラブソング全18曲を収録！ 西野カナが、5月23日0時に配信限定セレクションアルバム『カップル Love Song Selection』をリリースする。 本作には5月9日に配信リリースされた新曲「With You」をはじめ、西野カナの真骨頂ともいえるカップルラブソングを収録。 2014年に発売され、飾ることのないふたりの愛情