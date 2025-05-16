「らあめん花月嵐」は、2025年5月8日(木)より、新業態『らあめん花月嵐 Premium』銀座コリドー店がオープンします。『らあめん花月嵐 Premium』銀座コリドー店  店舗名：銀座コリドー店所在地：東京都中央区銀座7丁目2番先東京高速道路山下ビル 銀座コリドー街 「らあめん花月嵐」は、2025年5月8日(木)より、新業態『らあめん花月嵐 Premium』銀座コリドー店がオープン。■2025年5月銀座の一等地に花月嵐が遂に