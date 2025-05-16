第一酒造は、2025年6月13日(金)から7月26日(土)までの毎週金曜日・土曜日、14日間限定の「ひやガーデン」を同社敷地内にオープンします。 第一酒造「ひやガーデン」  開催日時： 2025年6月13日(金)から7月26日(土)までの毎週金曜日・土曜日、14日間限定開催場所： 第一酒造株式会社敷地内(〒327-0031栃木県佐野市田島町488番地)参加料： 4,200円(金曜日)・4,900円(土曜日)予約方法： インターネットショッピ