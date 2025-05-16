◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―４広島（１６日・甲子園）阪神が連敗で４日以来の首位陥落となった。同点の９回２死二塁、守護神・岩崎がモンテロに勝ち越しの中前適時打を浴びた。さらに矢野にも左中間へ適時二塁打を許した。打線は５試合連続２得点以下。村上頌樹投手が７回２失点でハーラートップ７勝目を逃した。初回先頭・秋山に右翼へ被弾。４月２５日・巨人戦（甲子園）の６回以来、２１イニングぶりに失点した。さら