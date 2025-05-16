◇ボクシングIBF世界スーパーフェザー級王座決定戦同級1位エドアルド・ヌニェス（メキシコ）《12回戦》同級3位・力石政法（大橋）（2025年5月28日横浜BUNTAI）IBF世界スーパーフェザー級3位の力石政法（30＝大橋）が世界初挑戦となる同級1位のエドアルド・ヌニェス（27）との同級王座決定戦に向け16日、横浜市内の所属ジムで練習を公開。練習前の会見に同席した所属ジムの大橋秀行会長（60）は日本ボクシング界発展のため