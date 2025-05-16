◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―４広島（１６日・甲子園）阪神の守護神・岩崎優投手が勝ち越し点を許した。同点の９回２死二塁、モンテロに勝ち越しの中前適時打を浴びた。さらに矢野にも左中間へ適時二塁打を許した。先頭への四球から２死まで奪ったが、粘り切れなかった。