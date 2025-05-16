◇セ・リーグ阪神2―4広島（2025年5月16日甲子園）阪神は広島に敗れ首位から陥落した。2―2の9回守備。岩崎が2死二塁からモンテロに中前適時打を浴びた。なおも二塁に走者を残し、矢野に左中間への適時打を浴びて計2点を勝ち越された。先発マウンドの村上は初回先頭・秋山に右越えの先制弾を許すと、2死一塁から5番・坂倉に右翼線への適時二塁打を浴びた。2回以降は立ち直り7回5安打2失点で降板した。攻撃陣は2点ビ