NHKは、音楽番組『ザ・グレイテスト・ヒッツ』の第7回および第8回放送として、『モーニング娘。スペシャル』を24日午後11時30分から、『ハロー！プロジェクト・スペシャル』を31日午後11時30分から、それぞれ15分間にわたり放送する。【画像】ヘッドホンで楽曲を楽しむモーニング娘。’25の牧野真莉愛と羽賀朱音同番組は、放送100年を迎える今年、NHKがこれまでに放送してきた『レッツゴーヤング』『ポップジャム』『MUSIC JAP