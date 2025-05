2025年4月26日(土)から、北海道白老町に拠点を構えるクラフトビール醸造所『The Old Grey Brewery(オールドグレイブリュワリー)』にて缶ビール3種が販売されています。 文化・コミュニティ・アートが交差する、新しいクラフトビールのかたち 画像:The Old Grey Brewery 『The Old Grey Brewery』は、クラフトビールを通じて“新しい風景”を生み出すことを目指すブリュワリ&#