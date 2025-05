Microsoft Corporationは5月14日(現地時間)、Microsoft 365のサポートページにおいて、従来バージョンのOutlook(以下、クラシックOutlook)およびOutlook for Macで発生した新たな障害について報告した。影響を受けたユーザーはOutlookにサインインできない状況に直面した。Errors CAA2000B, 4usqa, and 49dvs when trying to sign in to classic Outlook and Outlook for Mac - Microsoft SupportErrors CAA2000B, 4usqa, and 49