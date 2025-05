ONE OK ROCKがバンド結成20周年を記念して発売する、全11作のアルバムを網羅したアナログレコードBOX。先週この発売が発表されると、各レコードショップなどには問い合わせが殺到。生産工場の調整が整ったことから、初回生産分の増産が決定した。5月17日正午から各レコードショップで予約販売がスタートする。『ONE OK ROCK 20th Anniversary Vinyl LP Box』発売日:2025年7月23日(水)組数:11枚組品番:AZJT-100 価格:\55,000(ta