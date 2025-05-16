THE WILLARD¤¬7·î23Æü¡¢1985Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGood Evening Wonderful Fiend¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é40¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥í¥°È×¤È¤·¤ÆÉü¹ï¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇCD¤Ç¤ÎºÆÈÎ¤Ï´öÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥Ê¥í¥°LPÉü¹ï¤Ï½é¡£¢¡The Willard (¥¶¡¦¥¦¥¤¥é¡¼¥É) ²èÁüÉü¹ï¥¢¥Ê¥í¥°È×¡ØGood Evening Wonderful Fiend¡Ù¤Ï¡¢Jun(Vo, G)¼«¤é¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Jun¤Ë¤è¤ë½ñ¤­²¼¤í¤·¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥Ä¤âÉÕÂ°¤µ¤ì¤ëÍ½Äê