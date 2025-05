【モデルプレス=2025/05/16】国連パビリオンと吉本興業株式会社によるイベント「Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO」(6月15日開催)より、追加出演者が決定した。【写真】ナイナイ岡村隆史、JO1に乱入してキレキレダンス◆タカアンドトシ・銀シャリら、総勢約20組出演メイン会場となるEXPOホール「シャインハット」のMCに東野幸治、亀井京子の出演が決定。吉本興業パビリオン「よしもと waraii myraii館」で開催