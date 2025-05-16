破産手続きの開始を東京地裁に申し立て、記者会見する代理人弁護士ら＝16日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ大手脱毛サロン「ミュゼプラチナム」の元従業員ら10人が16日、多額の債務が存在し、賃金の支払いができない状態にあるなどとして、運営会社「MPH」（東京都）の破産手続きの開始を東京地裁に申し立てた。今後、地裁が開始の是非を判断する。代理人弁護士によると、従業員らには今年に入り賃金が一切支払われていな
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