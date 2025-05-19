(¤³¤Îµ­»ö¤Ï£±£¶Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£)Takahiko Wada¡ÎÅìµþ£±£¶Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Æü¶ä¤Ï£²£°¡¢£²£±Æü¤ËºÄ·ô»Ô¾ì»²²Ã¼Ô²ñ¹ç¤ò³«¤­¡¢£²£°£²£¶Ç¯£´·î°Ê¹ß¤Î¹ñºÄÇã¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«Ä°¼è¤¹¤ë¡£¹ñºÄÇã¤¤Æþ¤ì¤òÀ¯ºö¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ëÃæ¤Çº®Íð¤ò¾·¤«¤Ê¤¤¸º³Û¥Ú¡¼¥¹¤ÎÌÏº÷¤Ë¤Ï»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë£²£¶Ç¯£´·î°Ê¹ß¤Î¸º³Û¥Ú¡¼¥¹¤ÈÄ¶Ä¹´üºÄ¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤À¡££´·î°Ê¹ß¡¢¶âÍø¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿Ä¶