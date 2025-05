PCとAndroid向けに提供されている無料メールソフト「Thunderbird」のiOS版の開発が進められています。2025年4月段階ではメールの読み書きのような主要機能もまだ本番環境で使うことはできない初期段階ですが、開発は着実に進んでいるようです。GitHub - thunderbird/thunderbird-ios: Thunderbird for iOS - Open Source Email App for iOShttps://github.com/thunderbird/thunderbird-ios/Thunderbird for Mobile April 2025 Prog