韓国の5人組アイドルグループ・TOMORROW X TOGETHER初のVRコンサート「HYPERFOCUS:TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT」が、『TOMORROW X TOGETHER:HYPERFOCUS IN CINEMAS』として、6月13日より、SCREENX・4DX・ULTRA 4DXで期間限定劇場公開されることが決定。ポスタービジュアル、予告編、場面写真、第1弾入場者特典が解禁された。 【動画】「Deja vu」をパフォーマンス!『TOMORROW X TOGETHER:HYPERFOCUS IN CINEMAS』予告