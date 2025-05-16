¹¹¿·¤ò°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢CHANNEL¡×¤¬16Æü¡¢¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¤ÆºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï2·î12Æü¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é¡Ö¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Î¤¿¤á¡×°ì»þÅª¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¡Ú¥¸¥å¥Ë¥¢CHANNEL¡¢ºÆ»ÏÆ°¡Û¡×¤È¤·¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡ÄB&ZAI½é¤ÎÀ¸ÇÛ¿®ËÜÆü¡ª¡ª5·î16Æü(¶â) 20:00º¢¤«¤é¡×¤È¹ðÃÎ¡£¡Öº£¸å¤ÎÍ½Äê¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤à½àÈ÷½ÐÍè¤Æ¤ë¡©¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ÁB&ZAI¡Ú