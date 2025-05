TK from 凛として時雨のニューアルバム『Whose Blue』が4月16日にリリースとなった。同アルバム収録曲から「orbit」のミュージックビデオが本日21:00にプレミア公開される。◆TK from 凛として時雨 動画 / 画像公開されるミュージックビデオは、『Whose Blue』完全生産限定盤のBlu-ray収録ドキュメント映像『Still in orbit directed by Shuichi Tan』から切り取られたものだ。監督を務めたのは丹修一。ロンドンでのレコーディング