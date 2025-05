11人組アイドルグループGANG PARADE(通称:ギャンパレ)のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です!こんにちは!GANG PARADEのヤママチミキです!”フォースと共にあらんことを”この言葉はスター・ウォーズシリーズの名言のひとつで、相手の無事や幸運を祈る言葉です。英語では、”May the Force be with you”この”May the F