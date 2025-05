Appleは2024年からEUのデジタル市場法(DMA)に従うべく、EU圏内ではサードパーティーアプリが外部決済を使用することを認めています。しかし、Appleは外部決済を採用するアプリに対して、警告を表示していることが明らかになりました。Michael Tsai - Blog - Critical Warning for External Purchases in App Storehttps://mjtsai.com/blog/2025/05/14/critical-warning-for-external-purchases-in-app-store/Apple is placing warn