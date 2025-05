Metaは2025年4月5日にLlama 4シリーズを発表した際に、シリーズの最上位モデルとして「Llama 4 Behemoth」が存在することを明らかにしていました。しかし、Llama 4 Behemothの開発は難航しており、リリース予定時期が2025年秋まで延期されたことが報じられています。Exclusive | Meta Is Delaying the Rollout of Its Flagship AI Model - WSJhttps://www.wsj.com/tech/ai/meta-is-delaying-the-rollout-of-its-flagship-ai-model-