¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¤ÎÌ¾Ìç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤È¤Î?¥À¡¼¥Ó¡¼?¤ò£²¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£²µ¨¤Ö¤ê£²£¸ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¡££°¡½£°¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾£¸Ê¬¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½£Í£Æ¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤¬ÀèÀ©ÃÆ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë£Í£Æ¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬²ÃÅÀ¡£»Ä¤ê£²»î¹ç¤Ç£²°Ì¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¾¡¤ÁÅÀ£·º¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÍ¥¾¡¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã