【Epic Games Storeメガセール2025】 開催期間:5月16日~6月12日 Epic Gamesは、「Epic Games Storeメガセール2025」を5月16日から6月12日の期間で開催する。 本セールでは、「グランド・セフト・オートV Enhanced」、「Alan Wake 2 - デラックスエディション」、「The Lord of the Rings: Return to Moria」といったタイトルが割引に。対象タイトルが最大75%