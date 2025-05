AppleがCarPlayの次世代版である「CarPlay Ultra」を2025年5月15日(木)にリリースしました。CarPlay UltraではAppleがデザインしたスピードメーターやタコメータなどの計器類を表示できるほか、Siriを用いてエアコンやパフォーマンス設定などを操作できるようになっています。CarPlay Ultra, the next generation of CarPlay, begins rolling out today - Applehttps://www.apple.com/newsroom/2025/05/carplay-ultra-the-next-gen