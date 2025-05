食楽web 新大久保駅から徒歩1分、韓国風アメリカンクッキーのお店『THE COOKIE 594』があります。地下にある店舗で、“Would u like some cookies ?”の文句に誘われるように、階段を下りていきます。 すると、目の前に広がるチャンキーなクッキーの数々! 思わずごくりと喉がなる映えるディスプレイです。 想像していたよりもずっと開放的な空間で、コンクリート打ちっぱなしのスタイリッ