¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡Ê33¡Ë¤¬16Æü¡¢TBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯·ëº§¤·¤¿É×¤È¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥È¥ê¥ó¥É¥ë¤ÏÈÖÁÈ¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖEXIT¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥¢¥²¥¢¥²¥°¥ë¥á¡×¤ËÅÐ¾ì¡£24Ç¯1·î¤ËÇÐÍ¥»³ËÜÄ¾´²¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢EXIT¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¤«¤é¡Ö½Ð²ñ¤¤¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Ö½é¤á¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¶¦±é¤·¤Æ°ìÌÜ¤Ü¤ì¡Ä°ìÌÜ¤Ü¤ì¤È