2025年6月5日発売のNintendo Switch 2について、任天堂は初年度(2025年3月31日まで)の販売台数を1500万台と予測しています。しかし、ゲーム業界の老舗調査企業であるDFC Intelligenceは、初年度の販売台数が最大2000万台に達し、2029年までに1億台を売り上げると予測しました。Nintendo likely to become "primary partner for third-party game publishers" over next gen, analyst firm forecasts | Eurogamer.nethttps://www.eu