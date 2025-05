「IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA」 (C) 2024 STARSHIP ENTERTAINMENT&LOTTE CULTUREWORKS&GRAMFILMS INC. All Rights Reserved. 今年の4月に日本4都市を周る初のファンコンサート・アリーナツアー「2025 IVE FAN CONCERT IN JAPAN」を開催し、全11公演で約10万人ものファンをパフォーマンスやトーク、多彩な企画で魅了したIVE。日本での絶大な人気ぶりを示したが、完璧なビジュアルと多彩な音楽性を誇る"完成型